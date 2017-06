Meisje van 14 op straat lastiggevallen

HET HARDE - Een meisje van 14 is woensdag in 't Harde lastiggevallen door een negröide man. Dat meldt de politie, die op zoek is naar getuigen van het incident.

Het meisje fietste aan het eind van de middag over de Bovenheigraaf in de richting van de Laanzichtsweg. Ze werd aangesproken en daarna lastiggevallen door de man. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Volgens het meisje is de dader een man met kroeshaar, van zo'n 25 jaar oud. Hij sprak accentloos Nederlands en droeg een donkerblauwe broek, grijs T-shirt en een zwart vest.