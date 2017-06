Voorlopig geen 'asowoningen' in Ede

EDE - Bewoners van de Kievitsmeent in Ede krijgen voorlopig geen Skaeve Huse in hun buurt. De gemeenteraad stemde donderdag tegen het voorstel van het college om zeven tot tien veelbesproken 'asowoningen' te plaatsen.

De meeste partijen vinden het project veel te duur. '1,5 miljoen is wel wat anders dan de begrote 1,5 ton, en dan hebben we het nog alleen over de grond,' aldus het CDA.

Er werd hoofdelijk gestemd over het onderwerp. Uiteindelijk stemden 23 raadsleden tegen het voorstel.

'Laten we niet naïef zijn'

13 raadsleden waren voor, waaronder die van de PvdA. Zij denken dat de weerstand van de burgers een belangrijker argument is voor de tegenstemmers dan de hoge kosten: 'Laten we als raad niet naïef zijn, dit konden we verwachten, zeker na het proces van de azc's.' Ook collegepartij D66 stemde tegen. Gemeentebelangen was verdeeld.

Het college moet nu op zoek naar een nieuwe locatie. Het is echter de vraag of en op welke termijn ze dat gaat doen.

