Streep door stoepkrijtverbod Harderwijk

HARDERWIJK - Kinderen mogen vanaf vandaag straffeloos stoepkrijten in Harderwijk. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het verbod op stoepkrijten uit de APV gehaald.

D66, VVD, PvdA en CDA hadden een wetswijziging ingediend en omdat die partijen 15 van de 29 zetels hebben, werd het voorstel aangenomen.

Concreet betekent het dat het woord krijt uit de volgende zin wordt geschrapt:

Het is verboden [...] op een openbare plaats met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

In de praktijk verandert er overigens niets, want het stoepkrijtverbod werd niet gehandhaafd.

Harderwijk is niet de eerste Gelderse gemeente waar het verbod uit de APV is gehaald. Apeldoorn deed dat bijvoorbeeld al in 2009.