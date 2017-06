Ontspannen in de natuur, tussen 7000 zonnepanelen

HENGELO - In de verte klinken wat auto's, maar al wandelend tussen de 7000 zonnepanelen voel je toch vooral de rust. Solarpark De Kwekerij in Hengelo is niet zomaar een zonnepanelenpark. Het park biedt namelijk ook ruimte voor natuur en recreatie. Vanaf zaterdag kan iedereen het park bekijken.

'Het park heeft zeker niet de meeste zonnepanelen, we konden er hier veel meer kwijt, maar we wilden juist die combinatie', legt Ton Koenders uit. Hij is één van de bedenkers van het park. Je kunt zien dat het droog geweest is, want eigenlijk had er al meer gras moeten staan', zegt Koenders. Maar de komende maanden wordt het hier alleen maar mooier.'

Verslaggever Melanie Lokale liep tussen de zonnepanelen:

Oude bomen zijn bankjes geworden

In de hitte legt houtkunstenaar Rolf Wolters de laatste hand aan bijzondere zitplaatsen. 'Het is allemaal gemaakt van boomstammen van bomen die hier stonden toen het een kwekerij was. Ik had de vrije hand om er iets mee te doen en ik heb besloten om de boomstammetjes met de verschillende diameters rechtop naast elkaar te zetten.'

Naast bankjes heeft Wolters ook stapstenen in het water gemaakt en hij is ook nog bezig met een klimboom.

Foto: Omroep Gelderland

'Ik vond het fantastisch om hier te werken. Dit moet ik echt vaker doen, heerlijk in de natuur. Ik kom hier straks zeker terug met mijn kinderen om ze hier te laten spelen in het water en het zand.'

Droom komt voor 95 procent uit

En dat is precies de bedoeling. 'We hebben hier al wat schoolklassen gehad', lacht Koenders. 'Als je ziet hoe die kinderen hier spelen, dan is dat geweldig om te zien.'

Het park werd vijf jaar geleden bedacht door Koenders met onder andere tuinarchitect Nico Wissing. De droom is 'voor 95 procent' uitgekomen. 'We wilden het eigenlijk nog wilder, maar je zit toch met veiligheid en verzekeringen en dit is de beste compromis.'

Het park opent zaterdag de deuren. Vanaf 11.30 uur kan iedereen komen kijken, een half uur later is de officiële opening. Hoe die eruit ziet, is nog een verrassing. 'Dan moeten de mensen maar komen kijken.'

