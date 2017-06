Opwekking en panda's: het wordt vandaag aansluiten in de file

RHENEN - Automobilisten die vandaag op tijd willen genieten van een vroeg Pinksterweekend moeten de situatie op de weg goed in de gaten houden. De Verkeersinformatiedienst (VID) waarschuwt voor een drukke en langdurige avondspits. De eerste files ontstaan waarschijnlijk rond lunchtijd.

'In de polder wordt topdrukte verwacht richting Opwekking in Biddinghuizen. Dat betekent op vrijdag filerijden op onder andere de N309', schrijft de VID. 'Verder trekken de reuzenpanda's in Rhenen het hele weekend veel bezoekers. Dit kan tot files leiden op de N233 en de A15.'

Kooplustige Duitsers

Daarnaast verwacht de VID op Tweede Pinksterdag drukke wegen door dagjesmensen, terugkerende vakantiegangers en shoppende Duitsers. 'Kooplustige Duitsers overspoelen traditioneel het outletcenter in Winterswijk. Opgeteld kan er aan de oostgrens zomaar 20 tot 30 kilometer file staan.'

Rond Hemelvaart waarschuwde de VID ook al voor drukte. Door het lekkere weer en het extra lange vrije weekend was het toen extra druk op de Gelderse wegen.

Zie ook: