Politie schiet bij mislukte aanhouding op man in gestolen BMW

Foto: ANP

ARNHEM - Een 18-jarige man uit Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in het Groningse Appingedam. Even daarvoor had de politie geschoten bij een poging hem aan te houden.

De Arnhemmer reed in een gestolen BMW en wilde niet stoppen bij een politiecontrole in Rolde. Een politiewoordvoerder zegt tegen RTV Noord dat agenten het daarop nodig vonden om hun dienstwapen te trekken en te schieten. Waarop er werd geschoten, is niet bekend. In Appingedam reed de man met zijn BMW in de sloot. De Arnhemmer werd aangehouden en onderzocht door een arts, maar hij was niet gewond. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident. Zie ook: Politie schiet bij aanhouding; BMW crasht na achtervolging (RTV Noord)