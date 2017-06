Sneller van Arnhem naar Dieren met nieuwe fietsroute

ARNHEM - De provincie Gelderland en de gemeenten Rheden en Arnhem willen graag een snelfietsroute tussen Arnhem en Dieren.

In het plan staat dat de snelfietsroute vlak asfalt, weinig obstakels en goede verlichting moet krijgen. Het is de bedoeling dat de route over bestaande fietsroutes gaat lopen, die met elkaar verbonden worden tot een doorlopend traject.

Gezond alternatief

Als het plan doorgaat, wordt de 17 kilometer lange route een rechtstreekse verbinding tussen het Airborneplein in Arnhem en het station in Dieren. Ook wordt de campus HAN/Larenstein beter bereikbaar.

In het plan loopt de route in Velp langs het spoor Arnhem-Dieren en dan via de dorpenroute naar het station in Dieren. De snelle fietsverbinding moet een gezond alternatief worden voor de auto.

De gemeente Rheden en de provincie Gelderland gaan nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de snelfietsroute.