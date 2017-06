Hennepkwekerij op elfde verdieping ontmanteld in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie van Nijmegen heeft donderdag een hennepkwekerij aangetroffen in een flatgebouw aan de Draaiom. In de woning op de elfde verdieping stonden zo'n 500 planten.

De kwekerij is ontmanteld. Of er mensen zijn aangehouden, is niet bekend.

De politie trof woensdag ook al twee hennepkwekerijen aan in Nijmegen.

In een loods aan de Tweede Oude Heselaan en in een seniorenflat aan de 63e straat in Malvert werden in totaal 512 planten gevonden. Ook deze kwekerijen werden ontmanteld.

Zie ook: Hennepkwekerijen aangetroffen in Nijmegen