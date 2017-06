Oudste man van Nederland overleden

OLDEBROEK - Jan Willem van de Kamp uit Oldebroek is op 107-jarige leeftijd overleden in zorgcentrum De Hullen. Hij was de oudste man van Nederland.

'Twee weken geleden mocht ik de heer Van der Kamp feliciteren; hij werd 107 jaar! De oudste inwoner van de gemeente Oldebroek is nu overleden. Hij was dankbaar', twitterde burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek donderdag. Van de Kamp was een geboren en getogen Oldebroeker. Hij werd geboren in 1910 en trouwde in 1938 met Kornelisje van de Streek. Vrijwilligerswerk Tot zijn 63e was hij boer. Daarnaast deed hij meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk voor de kerk. Zijn vrouw is al een tijd eerder overleden. Volgens de gemeente was Van de Kamp een tevreden man. Blij en gelukkig met zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zie ook: Oudste man van Nederland wordt 107