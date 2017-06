VIDEO: Verwarde man Nunspeet 'was helemaal van de kaart'

NUNSPEET - De verwarde man die woensdagavond in Nunspeet van het dak van een huis werd gehaald, was 'helemaal van de kaart'. Dat zegt Hendrina Roozenboom, de bewoonster van het huis. Ze filmde van een afstandje hoe de verwarde man haar dak vernielde.

De man drong rond 18.00 uur het huis van haar buren aan de Bachlaan binnen. 'Het gezin met twee jonge kinderen zat rustig te eten', vertelt Roozenboom. 'Hij schreeuwde dat ze 112 moesten bellen omdat hij dacht dat er iemand achter hem aanzat die hem wilde vermoorden', gaat ze verder.

De man vluchtte vervolgens via het badkamerraam naar het dak van de woning en klauterde zo naar het dak van de woning van Roozenboom. 'Hij was ontzettend lenig', verklaart ze.

Dakpannen en pijp vernield

Op de beelden is te zien hoe de man een aantal dakpannen en de ontluchtingspijp kapot maakt. Roozenboom is vooral boos, niet geschrokken. 'Ik heb meer te doen met het gezin. Vooral de kinderen zijn in shock.'

De verwarde man zat ruim twee uur op het dak van de Nunspeetse. Uiteindelijk werd hij door een arrestatieteam en de brandweer met een hoogwerker van het dak gehaald. Hij is aangehouden voor bedreiging en vernieling.