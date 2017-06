Dolfijntje van week oud krijgt de naam James

HARDERWIJK - Het dolfijntje dat op vrijdag 26 mei is geboren in het Dolfinarium in Harderwijk heeft de naam James gekregen.

De naam voor de zoon van dolfijn Roxy is gekozen uit de vele inzendingen die het Dolfinarium kreeg.

'De geboorte van een dolfijntje blijft een spannende en indrukwekkende gebeurtenis. Gelukkig is alles goed gegaan. We zijn onder de indruk van de vele felicitaties en enthousiaste reacties die we hebben gekregen', stelt Jurriën Wouters van het Dolfinarium.

Het is voor het eerst in drie jaar dat er een dolfijntje is geboren in het Dolfinarium.

