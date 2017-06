Kamperen tijdens Pinksteren? Bijna alles zit bommetje vol

DOORNENBURG - De campings in het Rivierengebied zitten het komende Pinksterweekeinde goed vol. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Op een enkele camping zijn nog wat vrije plaatsen, maar de meeste campingeigenaren hebben geen enkel plekje meer vrij.

'Het is ieder jaar druk tijdens Pinksteren, maar dit jaar worden we helemaal platgebeld', zegt Aukje Willemsen van camping De Waay in Doornenburg. 'En dat terwijl we al bommetje vol zitten.'

Dit jaar is het waarschijnlijk extra druk doordat Pinksteren later in het seizoen valt. 'Dan is het weer vaak wat beter', concludeert Aukje. Op camping Eiland van Maurik zijn inmiddels alle 250 kampeerplekken vergeven. 'Er zijn alleen nog enkele accommodaties beschikbaar', meldt de receptioniste.

Precies één plekje

Ook camping Maas en Waal in Afferden moet mensen die op zoek zijn naar een kampeerplekje teleurstellen. Alle 25 plekken zijn inmiddels gereserveerd. 'Het zou tegenvallen als het niet zo was', zegt Jacob van Roel.

Camping de Morgenster in Bergharen had donderdagmiddag nog precies één plekje vrij. Ook bij camping De Rietschoof in Aalst waren nog niet alle plaatsen vergeven.

Lekker weer

Ook afgelopen weekend zaten de Gelderse campings veelal vol. De vakantiegangers profiteerden toen volop van het mooie weer rond Hemelvaart. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland heeft geen cijfers van het aantal reserveringen, maar verwacht dat veel campings zijn volgeboekt, mede door het mooie weer dat voor komend weekend is voorspeld.

Kampeerders hoeven zich komend weekend niet alleen te vermaken met badmintonnen, want in het Rivierengebied zijn volop activiteiten. Het gaat onder meer om Tiel Maritiem en het Schaapscheerdersfeest in Culemborg. Kasteel Ammersoyen in Ammerzoden wordt op 4 en 5 juni weer bewoond zoals in de middeleeuwen.

