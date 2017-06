NEC-directeur Van Ingen 'ernstig verbaal bedreigd' door supporters

NIJMEGEN - Bart van Ingen, de algemeen directeur van NEC die woensdag opstapte, is 'behoorlijk ernstig' bedreigd door supporters van de Nijmeegse club. Dat laat Leonard Ariens van de Raad van Commissarissen (RvC) weten aan Omroep Gelderland.

De bedreigingen waren zo serieus dat Van Ingen thuis bescherming heeft gekregen. De dreigementen speelden een rol bij de beslissing van Van Ingen om ermee te stoppen. Door de degradatie van NEC kwam een stroom aan reacties op gang. Met name op sociale media was dat het geval.

Volgens woordvoerder Judith Vermulst zaten daar 'enkele echt bedreigende reacties' tussen. Van Ingen en zijn gezin kregen daarom bescherming. De perswoordvoerder zegt verder: 'Naar aanleiding daarvan is er uit voorzorg besloten politiebewaking in te zetten van zondag op maandag.'

Onverkwikkelijk

Het ging volgens de woordvoerder niet om fysiek geweld bij Van Ingen. RvC lid Ariens spreekt schande van de gebeurtenissen rond Van Ingen. 'Het is onverkwikkelijk en afschuwelijk dat iemand privé last krijgt van wat zakelijk gebeurt', reageert Ariens. 'Het was echt noodzakelijk om hem thuis bescherming te geven.' Ook Ton van Gaalen, de opgestapte voorzitter van de RvC, is meerdere malen onheus bejegend door supporters van NEC.

Nijmeegse club stuurloos

Bart van Ingen stapte gisteren op als algemeen directeur van NEC. Hij was vijf jaar in dienst. Behalve Van Ingen stapten ook twee leden van de RvC op. Op dit moment is de Nijmeegse club stuurloos: er is geen directie, geen trainer en de RvC is met het vertrek van voorzitter Ton van Gaalen en de technische man Peter Wisgerhof ontmanteld.

Van Ingen zelf is al dagen niet bereikbaar voor commentaar.

