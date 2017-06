'Club maakt er een boeltje van, dan moet Achilles niet roepen dat het niet kan betalen'

GROESBEEK - Spelersvakbond VVCS heeft dagelijks contact met Achilles'29, omdat de Groesbeekse club de salarissen over april niet kan betalen.

'Ze maken er een boeltje van. Dan kan je niet roepen dat je de salarissen niet kunt betalen', stelt VVCS-voorziter Danny Hesp.

'De salarissen moeten zo spoedig mogelijk betaald worden. De schuld ligt bij de club. Ze wisten dat ze de straffen konden oplopen, dan moet je zorgen dat je de financiën beschikbaar hebt om je verplichtingen na te komen', vindt Hesp.

'We wachten nog even af'

'We hebben constant contact met Harrie Derks (voorzitter Achilles'29, red.), we weten wat de plannen zijn. De spelersgroep is ook op de hoogte. We wachten nog even af. De club zegt dat het goed gaat komen.'

Hesp zegt er alles aan te doen dat de spelersgroep het geld krijgen waar ze recht op hebben. 'We hebben ervaring. Met Haarlem. Met RBC. Met AGOVV (clubs die failliet gingen, red.). We weten wanneer er op moeten staan.'

