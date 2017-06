ANGERLO - Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij Ajax. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend.

De 33-jarige spits uit Angerlo speelde van 2006 tot en met 2008 ook al voor de Amsterdammers. De laatste zeven seizoenen speelde Huntelaar voor Schalke 04, maar daar vertrok hij. Zijn contract liep af.

Op de site van Ajax zegt Huntelaar dat Ajax zijn club is. 'Maar ik ben hier niet om af te bouwen, ik ben ontzettend blij dat ik hier nu terugkeer.' Overigens is Huntelaar niet zeker van een basisplaats. 'Kasper Dolberg blijft onze eerste spits', aldus directeur Marc Overmars.

Huntelaar kwam in zijn carrière naast Ajax en Schalke ook uit voor De Graafschap, PSV, AGOVV, Heerenveen, Real Madrid en AC Milan. In het Nederlands elftal scoorde Huntelaar 42 keer in 76 wedstrijden.