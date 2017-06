Provincie geeft miljoen cultuursubsidie: wie krijgt er geld en wie niet?

ARNHEM - De provincie geeft ruim 1 miljoen euro subsidie aan 37 culturele festivals in Gelderland. Het gaat om festivals voor muziek, beeldende kunst, podiumkunst en ontwerp.

Kasteelconcerten in Gelderland en Overijssel krijgt 50.000 euro, het World Street Painting Festival in Arnhem 30.000, het Hoogte80 Festival in Arnhem 46.000 en het Cellofestival in Zutphen 25.000 euro.

Volgens gedeputeerde Josan Meijers was het aanbod goed dit jaar. 'Ik ben ontzettend blij met de kwaliteit van de inzendingen, de grote variatie in de aanvragen en dat er nieuwe initiatieven en zoveel verschillende publieksgroepen mee worden bereikt.'

Ook veel afgewezen aanvragen

Meer dan de helft van de initiatieven viel buiten de boot. Van de 86 aanvragen vielen er twintig automatisch af omdat ze niet voldeden aan de technische voorwaarden.

De overige aanvragen werden beoordeeld door een externe adviescommissie. Die gaf punten voor bovenlokaliteit, kwaliteit, toegankelijkheid en ondernemerschap. Uiteindelijk vielen er daardoor nog eens 29 af.

Afvallers dit jaar zijn onder andere: de Achterhoek Spektakel Toer, het Theaterloodsfestival Radio Kootwijk en het World Living Statues Festival.

