Provincie waarschuwt voor zwemmersjeuk

Foto: Wikimedia/Cornellier CC BY-SA 3.0

VUREN - De provincie waarschuwt voor zwemmersjeuk in meerdere plassen. De klachten komen van drie locaties: recreatieplas Lingebos in Vuren, het Gat van Cortenoever in Brummen en 't Loo in Oldebroek.

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. De parasiet komt via de uitwerpselen van watervogels in het water terecht. De parasiet zorgt voor een allergische reactie. De jeuk is volgens de provincie zeer intens, maar verdwijnt binnen een week. De aandoening is verder niet schadelijk. De provincie geeft de raad om na het zwemmen goed af te drogen en droge kleding aan te trekken.