Langzaam maar zeker herrijst molen Terwolde

TERWOLDE - De molen in Terwolde heeft vrijdag zijn nieuwe omloop gekregen. De molen brandde anderhalf jaar geleden tot de grond toe af door blikseminslag.

Sinds april wordt er gewerkt om de molen weer in de oorspronkelijke staat terug te bouwen. De achtkantige romp is inmiddels klaar.

Windstil weer nodig

Op de romp is de omloop geplaatst die de afgelopen maanden is gebouwd in diverse werkplaatsen in de omgeving. De omloop is als één geheel op de molenromp geplaatst. Daarvoor was een grote kraan en windstil weer nodig.

Het hijsen van de omloop begon even na 8.30 uur. In no-time was de klus geklaard. Eind december moet de herbouw klaar zijn en de molen weer draaien.