Brand in aanhanger; oude keuken verwoest

Foto: ViWa Media

GROESBEEK - In Groesbeek is donderdag de lading van een aanhanger in brand gevlogen.

Volgens een ooggetuige werd de bestuurder van de auto die de aanhanger vervoerde door een andere bestuurder geattendeerd op de brand in zijn aanhanger. Aanwonenden zouden de brand hebben geblust. In de aanhanger lag een oude keuken. De aanhanger heeft zware schade opgelopen.