Nog niet ontdekte pareltjes op Music Meeting Nijmegen

NIJMEGEN - De slogan van het muziekfestival Music Meeting Nijmegen is: De beste muziek die je zelden ziet. En hoe je ook over die slogan denkt, het klopt wel. De acts die komend Pinksterweekend naar Nijmegen komen, zijn letterlijk van wereldklasse, maar bijna allemaal onbekend. In Park Brakkenstein wordt er hard gewerkt om alles op tijd op te bouwen voor de 33e editie van het festival.

Kent u de Senegalese zanger Youssou N'Dour? Waarschijnlijk wel, hij had in 1994 onder meer een grote hit samen met Neneh Cherry. Het nummer heet '7 Seconds' en was internationaal een nummer een hit. Maar voordat hij uitgroeide tot een superster trad hij al op in Nijmegen. Op het Music Meeting Festival. Maar toen kende nog niemand hem.

Doelstelling

En dat is precies wat Music Meeting Nijmegen doet: het laat je kennis maken met grote artiesten die nu nog niet zo bekend zijn. 'Lastig qua marketing, maar omdat het om een gesubsidieerd festival gaat, durven wij dat ook te doen. Sterker nog, het is onze doelstelling', aldus directeur Sanne Grijssen.

Duurzaam

Op dit moment wordt er hard gewerkt om alles op te bouwen. Daarbij speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol. 'We hebben in totaal vijf verschillende, gescheiden afvalstromen. Er zijn niet veel festivals in Nederland die dat aandurven. Zelfs onze vrijwilligers hebben en eigen drinkfles die navulbaar is', aldus Grijssen.

Het festival Nijmegen Music Meeting wordt op 3, 4 en 5 juni 2017, Pinksteren dus, gehouden in Park Brakkestein in Nijmegen.