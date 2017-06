Sectierapport: arrestant overleed door cocaïnevergiftiging

De uitvaart van De Man/ Omroep Gelderland

NIJKERK - Bertus de Man uit Nijkerk, die begin dit jaar onwel werd in de cel en later overleed, is omgekomen door cocaïnevergiftiging. Dat stelt het Nederlands Forensisch Instituut in een definitief sectierapport.

De Man werd januari dit jaar in het centrum van Amersfoort aangehouden. Daarbij verzette hij zich hevig. De familie vermoedt dat er bij zijn aanhouding buitensporig politiegeweld is gebruikt en stelde dat hij overleed door een combinatie van cocaïnegebruik en het tumult bij de aanhouding. Maar volgens het NFI heeft de aanhouding geen rol gespeeld bij het overlijden van De Man. Zie ook: Arrestant overleed door cocaïnevergiftiging

