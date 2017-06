'Cornielje moet controleren of homo-ontmoetingsplek Ede terecht is gesloten'

EDE - De Stichting Keelbos wil dat Commissaris van de Koning Cornielje gaat controleren of burgemeester Van der Knaap van Ede wel terecht de homo-ontmoetingsplek heeft gesloten. Dat schrijft Anthony Mathijsen van de stichting Keelbos aan de Commissaris en de Gelderse Staten.

Vorig jaar juli sloot de burgemeester van Ede het hek bij de homo-ontmoetingsplek bij het Ginkelse Zand langs de A12, omdat er te veel overlast zou zijn. Onlangs protesten blijft de burgemeester bij de sluiting.

Mathijsen wil dat Cornielje dit besluit gaat toetsten: 'De Commissaris heeft een regionale coördinerende functie bij openbare orde en veiligheid. De plek in Ede is lokaal, maar heeft ook een regionale functie. Door de sluiting zoeken homo's nu een andere plek. Dat is deels in Ede, maar ook deels in andere gemeenten.'

Vraag het dossier op

Volgens Matthijsen heeft de burgemeester misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid bij openbare orde. 'Voor zo'n besluit zou de burgemeester een dossier en een acute aanleiding moeten hebben, maar die zijn er niet.'

Mathijsen vraagt de Commissaris daarom of hij het besluit wil toetsen: 'Ik hoop dat hij het dossier opvraagt en tot de conclusie komt dat het niet klopt.'

Naar de rechter gestapt

De stichting is inmiddels ook naar de bestuursrechter gestapt om het besluit van de gemeente aan te vechten. Wanneer de zaak voor gaat komen, is niet bekend.

