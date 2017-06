Nijmeegse filmer ontdekt door Hollywood

Fragment uit What's in the box

NIJMEGEN - Het lijkt zelf wel op een Hollywoodverhaal. Tim Smit uit Nijmegen is ontdekt door de studiobazen uit Hollywood dankzij een filmpje dat hij in 2009 op YouTube heeft gezet. En op donderdag 1 juni gaat zijn eerste speelfilm in première in negen grote steden in Nederland.

Raketinslag in Nijmegen-Oost (fragment uit Youtube-film What's in the box)

De parkeerplaats van de Albert Heijn in Nijmegen-Oost. Een doodgewone parkeerplaats. Maar als Tim Smit hier loopt, dan ziet hij in zijn hoofd raketten vliegen en huizen ontploffen. Tim heeft nogal een rijke fantasie. 'Dan ga ik daar graag achteraan, dus ik wil dat dan ook namaken.'

Eindeloos achter de computer

Al van jongs af aan is Tim geïnteresseerd in film en met name in special effects. Hij oefende eindeloos met software waarmee je dit soort effecten in de computer kunt maken en in 2009 maakte hij bij wijze van test de korte sciencefictionfilm What's in the box.

Budget 150 euro en een pizza

Inmiddels is dat filmpje op YouTube meer dan 2,6 miljoen keer bekeken. En de dag na het posten van het filmpje ontplofte Tims inbox bijna van het aantal e-mails. 'Ik werd wakker...en ik werd door 300 mailtjes verwelkomd in mijn inbox. Ik denk: zo veel mail op één dag?' Daarnaast stond ook Tims telefoon roodgloeiend. Professionals uit de filmwereld wilden weten hoe Tim het had gedaan en konden niet geloven dat het budget voor die film slechts 150 euro en een pizza was. Ze vroegen hem of hij interesse had om er een langere film van te maken.

Veel rekenwerk voor mens en computer

Tim ging in zee met mensen uit Hollywood en begon drie jaar geleden met het regisseren van een speelfilm. Een hels karwei omdat Tim na het schieten van de beelden steeds thuis in Nijmegen aan de slag ging met het maken van de special effects. Hij maakte met een 3D-programma raketten en helikopters die in de 'kale' shots vlogen. Een hoop reken- en denkwerk. Niet alleen voor de computer, maar ook voor Tim die zegt dat hij hierbij geholpen wordt door zijn afgeronde studie Natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Tim Smit maakt de special effects op zijn kamer in Nijmegen.

'Dit was mijn eigen filmacademie'

Waarom Natuurwetenschappen en geen Filmacademie? 'Ja, daar heb ik ook over zitten twijfelen, maar uiteindelijk was het draaien van deze film en het maken van de special effects mijn eigen Filmacademie', lacht Tim. En als de computer hard aan het rekenen is, zoekt Tim even ontspanning. Bijvoorbeeld door het oplossen van de Rubiks kubus, of door te spelen op een van de twee flipperkasten die hij in zijn kamer heeft staan.

Bijna burn-out

Ontspanning was wel nodig bij dit project, dat Tim bijna een burn-out heeft opgeleverd. Na achttien maanden besloot hij dan ook dat hij hulp nodig had bij het realiseren van de effecten die hij in zijn hoofd had verzonnen. Maar dan nog heeft Tim de afgelopen drie jaar non-stop gewerkt aan dit project, dus nu is het tijd voor vakantie. 'Ja, nu ga ik zeker wel rustig aan doen ja. Maar...', zegt Tim lachend, 'nieuwe dingen staan ook weer voor de deur.'

Nog altijd laag budget

Het budget voor deze film was met 1 miljoen euro overigens beduidend groter dan dat van zijn 'proeffilmpje' op YouTube, maar in Hollywoodtermen nog altijd niets. Tim: 'Om een voorbeeld te geven: het budget van de film die mijn Amerikaanse partner hiervoor deed. Het cáteringbudget was al meer dan het budget voor mijn film, dus...'

Trailer van Kill Switch, de eerste volledige speelfilm van Tim Smit