'Neparts' Huissen hoort drie jaar cel eisen

ARNHEM - Tegen Fred B., ook wel bekend als de 'neparts' uit Huissen, is vrijdag in hoger beroep drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar geëist. De rechtbank veroordeelde hem eerder al tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De 55-jarige verdachte runde tien jaar lang samen met zijn vrouw Medisch Center Sanit in Huissen. Hij zou de indruk hebben gewekt arts te zijn en patiënten hebben opgelicht. Zo zou hij hen wijs hebben gemaakt dat ze ernstig ziek waren, door diagnoses als borstkanker te stellen. Ook wordt hij verdacht van het uitschrijven van valse facturen.

Verslaggever Maurits Straatman twittert vanuit de rechtbank:

Gezondheid in gevaar

De rechtbank oordeelde in juni 2015 dat hij het vertrouwen van zijn klanten geschaad heeft en in sommige gevallen hun gezondheid in gevaar heeft gebracht, uitsluitend uit winstbejag. De verdachte ging in hoger beroep omdat hij het niet eens was met de opgelegde straf.

Eerder in opspraak

Fred B. was eerder al in opspraak. In 2000 was hij adviseur van toenmalig Vitesse-voorzitter Karel Aalbers. Hij zei dat er een geldschieter was die de noodlijdende voetbalclub miljoenen zou geven. Dat bleek niet zo te zijn.

In 2006 constateerde hij met een speciale camera bij veel kinderen van een school in Huissen hoofdluis en verkocht hij speciale shampoo aan de ouders. Slechts een handjevol kinderen bleek werkelijk hoofdluis te hebben.