Man uit Lent bedenkt naam voor snelfietsroute Nijmegen-Cuijk

NIJMEGEN - Het MaasWaalpad, dat is de nieuwe naam voor de nog te realiseren snelfietsroute tussen Nijmegen en Cuijk. De provincie Gelderland organiseerde een naamwedstrijd voor het fietspad.

Iedereen kon meedoen met de naamwedstrijd voor de snelfietsroute. De provincie kreeg uiteindelijk 800 namen binnen waaruit de jury drie namen nomineerde.

Stemmen via Facebook

Burgers konden via Facebook op hun favoriete naam stemmen: MaasWaalpad, Snelfie of De Romeinse Baan. De neuzen stonden veelal dezelfde kant op, want van de 200 stemmen gingen er maar liefst 166 naar het MaasWaalpad. Deze naam werd bedacht door een bewoner uit Lent. De Romeinse Baan eindigde op de tweede plaats, Snelfie kon slechts op een paar stemmen rekenen.

De bedenkers van de drie genomineerde namen wonnen alle drie een GoPro-camera.

De fietsroute

De huidige fietsverbinding tussen Nijmegen en Cuijk loopt via de brug bij de A73. Fietsers kunnen niet doorfietsen omdat zij moeten wachten op de pont. Met de nieuwe, kortere fietsroute krijgen fietsers voorrang op automobilisten.

In Nijmegen zijn ze inmiddels begonnen met de werkzaamheden aan het fietspad. Binnenkort starten ook de andere gemeenten waar het fietspad doorheen loopt, Mook & Middelaar, Cuijk en Heumen, met de werkzaamheden.