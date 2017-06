Unieke goudschat uit Betuwe te zien in Het Valkhof

Foto: Wikipedia Marie-Lan Nguyen

NIJMEGEN - Het is een bijzondere dag voor Museum Het Valkhof in Nijmegen. Daar wordt voor het eerst de Romeinse goudschat getoond, die in een boomgaard in de Betuwe is gevonden. De schat wordt in bruikleen gegeven aan het museum en is vermoedelijk rond 460 na Christus begraven.

Waar de schat precies is gevonden, wil het museum niet zeggen. 'We hebben ervoor gekozen om dat nog even voor ons te houden', vertelt een woordvoerder. Eigenaar boomgaard geeft schat in bruikleen Archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geven vrijdagmorgen tijdens een persconferentie uitleg over de unieke goudschat. Die dateert uit de tijd niet lang vóór de definitieve val van het West-Romeinse Rijk in 476. Detectorzoekers vonden het goud in een boomgaard in de Betuwe en seinden professionele archeologen in, die voor de opgraving zorgden. Bijzonder is dat de vinders en de grondeigenaar de goudschat in langdurig bruikleen afstaan aan Museum Het Valkhof, zodat iedereen deze bijzondere vondst kan bekijken.