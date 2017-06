Romeinse goudschat ter waarde van 'vier kleine auto's' te zien in Het Valkhof

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een grote Romeinse goudschat die in Nederland is gevonden, is vrijdag in Museum Het Valkhof in Nijmegen getoond. De gouden munten zijn rond 460 na Christus begraven bij Lienden in de Betuwe; ze worden in bruikleen gegeven aan het museum.

Geschatte waarde: 'Vier kleine auto's', zei Jos Baselmans van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vrijdagmorgen. Archeologen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de rijksdienst gaven in het museum uitleg over de goudschat. Ze spreken van 'de goudschat van Lienden'. Er zijn 41 gouden munten teruggevonden, maar de wetenschappers denken dat de goudschat veel groter is geweest. De archeologen noemen de vondst belangrijk omdat het de jongste goudschat is van keizer Marjorianus, keizer van het West-Romeinse Rijk van 28 december 457 tot 2 augustus 461. Diverse vondsten In 2016 meldden detectorzoekers bij de VU dat ze 23 gouden munten hadden gevonden in een boomgaard. Het bleek dat er in 2012 op die plek ook al Romeinse goudstukken waren gevonden bij het bewerken van de grond. Daarop startte een grote zoektocht. In de boomgaard is niets meer opgegraven, maar uit archieven bleek dat er ook in 1905 en 1840 goudstukken in Lienden waren gevonden. De onderzoekers hebben uiteindelijk 41 munten uit diverse vondsten bijeen kunnen brengen. De collectie is in langdurig bruikleen gegeven aan Het Valkhof, dat al de grootste verzameling Romeinse vondsten van Nederland had. Het museum verwacht meer bezoekers door de goudschat.