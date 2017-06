Dean Koolhof van De Graafschap naar MVV

DOETINCHEM - Aanvaller Dean Koolhof verruilt De Graafschap voor MVV Maastricht. De 22-jarige Duivenaar tekent een contract voor twee seizoenen.

Koolhof komt uit de jeugdopleiding van De Graafschap. Hij kreeg afgelopen seizoen weinig speeltijd van trainer Henk de Jong. Ook was hij veel geblesseerd.

Koolhof liet na het seizoen al weten dat hij naar een andere club wilde. MVV liep promotie naar de eredivisie mis; de club ging ten onder tegen Roda JC.

Creatieve allrounder

In Maastricht wordt Koolhof met open armen ontvangen. 'Dean is een allrounder in aanvallend opzicht en heeft de nodige creativiteit', zegt trainer Ron Elsen. 'Hij heeft een actie in huis en beschikt over een goed spelinzicht.'

Vader Jurrie was in het seizoen 2006-2007 trainer bij MVV. Hij werd ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.