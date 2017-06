Koude aprilmaand doet appels en peren de das om

DREUMEL - Veel fruitgewassen hebben forse schade opgelopen door het koude weer in april. In de bloesemtijd vroor het een aantal nachten stevig, terwijl het overdag vaak niet warmer werd dan een graad of twaalf. Dat leidt tot veel minder fruit aan de bomen, zegt de Nederlandse Fruitorganisatie NFO.

'De totale opbrengst van het Betuwse fruit ligt dit jaar 30 procent lager dan normaal', zegt Marc-André de la Porte van NFO. De fruittelers in het Rivierengebied hebben tijdens de nachtvorst vrijwel allemaal hun bloesem kunnen besproeien. 'Anders was de schade nog vele malen groter geweest', legt De La Porte uit. 'Dan zou er minstens 70 procent minder fruit aan de bomen hangen.'





Dat de opbrengst ondanks het besproeien toch nog flink tegenvalt, komt met name door lage temperaturen overdag. Daardoor vlogen de bijen en hommels nauwelijks uit. En die zijn nodig voor de bestuiving. Dat de opbrengst ondanks het besproeien toch nog flink tegenvalt, komt met name door lage temperaturen overdag. Daardoor vlogen de bijen en hommels nauwelijks uit. En die zijn nodig voor de bestuiving. Fruit wordt duurder Niet alleen in ons land, maar in heel Europa valt de opbrengst tegen. Daardoor gaan we meer betalen voor het fruit in de winkels, verwacht NFO. De fruittelers die nauwelijks schade hebben, profiteren. Zij krijgen een hogere prijs voor hun product. Over een week zijn de eerste kersen weer verkrijgbaar.