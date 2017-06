PVV: stop subsidiëring bij bouw moskee Openluchtmuseum

ARNHEM - De PVV heeft Statenvragen gesteld over het voornemen van het Openluchtmuseum om een moskee te bouwen. Volgens fractieleider Marjolein Faber islamiseert het museum met de bouw van een moskee.

Het Openluchtmuseum krijgt in elk geval subsidie van het Rijk. Als de provincie het museum ook subsidieert wil de PVV dat dat stopt als de bouw van de moskee doorgaat. De provincie laat weten dat er geen structurele subsidie wordt verstrekt aan het museum, maar dat er in 2014 eenmalig 500.000 euro is verstrekt en dat de instelling wel subsidie kan aanvragen.

Het museum reageerde al op de ophef. 'Van islamisering is geen sprake, we zijn een neutraal museum.' De PVV wil nu van het college weten of het voornemen bekend is en hoe het zit met de subsidieverstrekking aan het museum.

Met de mogelijke komst van de moskee wil het museum de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog presenteren. Verder wordt gedacht aan een portiekflat en een doorzonwoning.

