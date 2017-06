Oud-voorzitter Hans van Delft wil stuurloos NEC uit de brand helpen

ARNHEM - Voormalig voorzitter en groot aandeelhouder Hans van Delft werpt zich om een nieuwe directie te formeren bij NEC. 'Ik ben beschikbaar', zegt de 70-jarige Nijmegenaar

Van Delft was eind jaren negentig een geliefd voorzitter van NEC. Hij stond tussen de supporters in en werkte op technisch gebied nauw samen met Leen Looijen, die 25 jaar aan de Nijmeegse verbonden was. In 2003 haalde NEC onder leiding van Van Delft Europees voetbal. Door de fans werd hij de 'Grote Dikke Leider' genoemd. Later kwam er ook vanuit meerdere geledingen kritiek op de man die nog altijd behoort tot één van de grootste investeerders van de club.

Revolutie

Inmiddels is hij bijna 71 jaar en vervult Van Delft een rol op de achtergrond. Maandag kapittelde hij de leiding van de club en riep op tot een revolutie. 'Er is geen visie bij NEC. Ze hebben het verprutst en moeten hun conclusies trekken. We moeten twee jaar nemen op de club weer op te bouwen', reageerde hij toen.

Als adviseur zegt Van Delft dat hij de afgelopen twee jaar is genegeerd. 'Ik heb veel goed bedoelde adviezen neergelegd, maar ze hebben er nooit iets mee gedaan. NEC is mijn club, ik wil helpen maar het heeft mij ook aan het denken gezet of ik dit nog wel moet doen. De zorgen zijn groot. Er zijn mensen met bezieling nodig.'

Varen

Nu de directie (Bart van Ingen, red.) is opgestapt en ook de top van de Raad van Commissarissen zijn biezen heeft gepakt, is NEC verworden tot een stuurloos schip. Van Delft is bereid dat vlot te trekken. 'En dan gaan we snel weer varen', belooft de man die tien jaar lang voorzitter was in Nijmegen en samen met Marcel Boekhoorn en Harold Bos geldt als grootste aandeelhouder. 'Ik ben de afgelopen dagen door heel veel mensen gebeld, vanuit alle geledingen binnen NEC.'

Beschikbaar

Vanuit de Raad van Commissarissen hoort hij echter niets. 'Ik weet de inhoud van de gesprekken op dit moment niet, want ik word daar niet bij betrokken. Maar ik ben wel beschikbaar. Om te formeren. Overal in het voetbal heb ik nog steeds veel contacten. Bij het afscheid van Jan Smit (Heracles, red.) heb ik iedereen weer gesproken. Nee, zelf wil ik niet meer aan het roer. Dat laat mijn gezondheid ook niet toe. Maar ik heb de mensen klaar staan die het kunnen', aldus Van Delft.

