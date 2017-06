De uittips van Esther: middeleeuws feesten, boeken zoeken en muziek in het park

ARNHEM - Een extra lang weekend vrij dus genoeg tijd om er op uit te gaan. De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Bluestime Nunspeet

Met dit prachtige weer denk je misschien niet direct aan de blues, maar in Nunspeet doen ze dat wel. Vrijdag en zaterdag vindt voor de 20e keer Bluestime plaats. Op vrijdagavond kunnen muziekliefhebbers genieten van bluesbands op het marktplein en zaterdagmiddag staan er rock & roll bands afgewisseld met streetdance-acts.

Kijk hier voor meer informatie

Middeleeuws feest Kasteel Ammersoyen

De Hertog van Gelre logeert dit weekend met zijn hele hofhouding op kasteel Ammersoyen. En daarom wordt er een groot middeleeuws feest gegeven. Het jaar 1400 herleeft met een banket, zwaardvechters, valkeniers, dans en muziek.

Website Kasteel Ammersoyen

Parkparade Doetinchem

Terrein de Bleek in Doetinchem wordt voor 5 dagen omgebouwd tot het gezelligste dorp van de Achterhoek. Tijdens de Parkparade in Doetinchem is er voor zowel jong als oud van alles te beleven. Ga met een bootje naar het pannenkoekenschip of voel je vrij als een vogel in de zweefmolen. Geniet van verschillende bands en ga 's avonds los op de muziek van DJ David Dam.

Meer informatie op de website van Parkparade

Free Your Mind

Voor de 13e keer vindt zaterdag het Free Your Mind festival plaats in Arnhem. Minimaal 15.000 feestgangers komen hier bij elkaar om te genieten van een techno- en housemuziek. Het festival begint om 13.00 uur en gaat door tot middernacht.

Meer informatie op de website van Free Your Mind

Internationale boekenmarkt Bredevoort

Op tweede pinksterdag is Bredevoort het centrum van de wereld als het gaat om boeken. Tijdens de Internationale boekenmarkt zullen er in het mooie stadje maar liefst 100 kramen met boeken te vinden zijn. Verder zijn er exposities, een boekencafe en je kunt jeu de boulen op het plein `t Zand.

Kijk hier voor meer informatie over de boekenmarkt

Park Open Arnhem

Vanaf zondag 4 juni begint Park Open in Arnhem. Vijf weken lang treden diverse bands op bij de ronde weide in Park Sonsbeek. De optredens beginnen om 14.00 uur en de toegang is gratis

Kijk voor een overzicht van de optredens op www.parkopen.nl

Fresco museum Orientalis

In Museum Orientalis wordt vanaf deze gewerkt aan een enorm fresco.Nog nooit is er in Nederland op deze schaal een fresco gemaakt. Vanaf 1 juni wordt er in het museumpark gestart met het grote project. Het thema is de Romeinse Markt en wordt op de wanden van de Romeinse Markt in het park gemaakt.

Website Orientalis