Politie lost schoten bij aanhouding Arnhemmer

ROLDE - De politie heeft in Rolde, in Drenthe, schoten gelost bij de aanhouding van een 18-jarige bestuurder uit Arnhem.

De man reed in de nacht van woensdag op donderdag in een gestolen auto rond. Toen de agenten hem probeerden aan te houden, sloeg de man op de vlucht. De agenten voelden zich genoodzaakt om te schieten.

De Arnhemmer ontkwam en reed richting Appingedam, in Groningen. Daar reed hij zich klem op een parkeerterrein. Hij probeerde vervolgens via een grasveld te ontsnappen, maar eindigde in de sloot. Toen kon de man worden aangehouden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en of er gericht geschoten is, is onbekend bij de politie. De Rijksrecherche doet onderzoek.