Meeste verdachten gewelddadige ontvoering blijven in de cel

DOORNSPIJK - Zes verdachten blijven vastzitten voor betrokkenheid bij de gewelddadige ontvoering van een man december vorig jaar in Nunspeet. Ze wilden bovendien hem en zijn zakenpartner 10 miljoen euro afpersen. Een vrouw is vrijgelaten, tegen haar is te weinig bewijs, vond de rechter donderdag in een pro-formazitting in Zutphen.

Hoe zat het precies? Hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt was eind vorig jaar waarschijnlijk de reden voor de gewelddadige en opzienbarende ontvoering van een man (53) uit Doornspijk. De ontvoerders zouden hebben gedreigd hem in brand te steken.

De man werd vrijdagochtend 2 december op de Oenenburgweg in Nunspeet klemgereden. Onder bedreiging van vuurwapens werd hij door drie gemaskerde mannen uit zijn wagen getrokken en op de achterbank van een zwarte BMW gezet. Daarna reden de mannen weg in een Mercedesbus, de zwarte BMW en de Mercedes van het slachtoffer. De ontvoerde man kwam uiteindelijk rond 21.00 uur weer lopend terug bij zijn huis in Doornspijk.

Een van de verdachten zat donderdag huilend in de rechtbank. 'Ik wil naar huis. Geef mij desnoods een enkelband.' Hij vertelde dat zijn broer kanker heeft en dat hij een long voor hem wil afstaan. De man wordt verdacht van afpersing, via berichten met een telefoon. Volgens zijn advocaat kan dat niet, omdat de man analfabeet is. 'Hij kan wel berichten overtypen. Er lagen briefjes in de auto', reageerde de officier van justitie.

De rechter wees opheffing van de voorlopige hechtenis van de man af. Dat geldt ook voor drie andere verdachten. Twee anderen kwamen niet opdagen. Ook zij blijven vast. Vijf verdachten komen uit Brabant, een uit Rotterdam en een uit Alphen aan de Rijn.

DNA op kogel

De vrouw mag de gevangenis wel verlaten. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is voor haar betrokkenheid bij de ontvoering en de afpersing. Er is wel DNA van haar gevonden op een gebruikte kogel. De vrouw vertelde dat er twee aanslagen op haar zijn gepleegd: We zaten na een aanslag aan de keukentafel en toen heeft iemand mij onder de woorden 'hier meid voor je bescherming' een wapen en munitie in mijn handen gedrukt.'

De zaak gaat op 17 augustus verder.

