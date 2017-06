ARNHEM - De politie in Arnhem-Noord heeft een slang gevangen die over straat kroop.

Op Facebook heeft de politie het over een slang van minstens 2 meter.

Dinsdag kwam er een melding binnen bij de politie. 'Dus toen sprongen we in de auto en hebben we 'm gevangen. Spannender kunnen we het niet maken.'

De politie plaatste een video op Facebook: