Voor tienduizenden euro's gestolen in jachthaven

GIESBEEK - Dieven hebben deze week voor tienduizenden euro's gestolen in de haven van Watersport Vereniging Giesbeek. Bij zeker vier boten zijn motoren en andere apparatuur buitgemaakt.

De daders gingen rigoureus te werk; de boten werden eerst uit de haven gevaren en even verderop werd de apparatuur eruit gesloopt. Vervolgens lieten ze de boten achter op het water.

De watersportvereniging ziet het met lede ogen aan. Omdat de dieven waarschijnlijk de haven ook over het water zijn binnengekomen, zijn ze niet vastgelegd op bewakingsbeeld. De gestolen motoren kosten alleen al zo'n 15.000 euro per stuk.

Bruiloftsboot

Eric Rutgers is een van de getroffen eigenaren. Van zijn partyboot die te huur is voor onder meer bruiloften, werd ook de motor gestolen. Met deze week twee bruiloften op de agenda sloeg de paniek even toe bij hem, maar inmiddels heeft hij een vervangende motor kunnen regelen.

Onder de gedupeerden bevond zich ook een Duits echtpaar uit Hamm. Zij keerden na hun vakantie zwaar teleurgesteld terug naar huis.