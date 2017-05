Trainer Robbie Alflen haakt definitief af bij NEC en blijft in Almelo

ARNHEM - Het hing al een beetje in de lucht, maar NEC en Rob Alflen gaan niet met elkaar in zee. De Utrechter blijft bij Heracles Almelo als assistent-trainer actief.

Alflen was topkandidaat bij NEC, maar maandag wist Omroep Gelderland te melden dat de gesprekken tussen hem en de clubleiding waren afgebroken. Alflen liet toen ook weten dat de kans groot is dat hij niet meer de trainer van NEC zou worden. 'Onze gesprekken zijn gestaakt', zei hij.

In de media was al verschenen dat alles in kannen en kruiken was en Alflen zou zondag zelfs gepresenteerd worden. Alles blijkt dus anders, zeker nu directeur Bart van Ingen en de top van de Raad van Commissarissen zijn opgestapt bij NEC.

Manager de Kruijff

Daarnaast valt ook technisch manager Edwin de Kruijff weg die de gesprekken met Alflen opende. Hij wil zijn contract bij NEC niet verlengen omdat hij zich niet meer prettig voelde bij de Nijmeegse club. Alflen, die goed bevriend is met De Kruijff, sprak later ook nog met het bestuur (Peter Wisgerhof, red.) en geldschieter Marcel Boekhoorn. Woensdagmiddag meldde Alflen nog dat 'hij niks kan zeggen' op dit moment rond zijn situatie.

Geen goed gevoel

Directeur Nico Jan Hoogma van Heracles laat via een persbericht weten dat Alflen in Almelo blijft en dat hij daar blij mee is. Ook Alflen zelf reageert op de clubsite van de Tukkers. 'Er was teveel gedoe rondom onze gesprekken, daar had ik geen goed gevoel bij. Ik heb het uitstekend naar mijn zin in Almelo. De mensen met wie ik in Nijmegen een klik had zijn weg of gaan weg. Bij Heracles heb ik bij iedereen een goed gevoel en mede daarom heb ik besloten in Almelo te blijven.'

Zie ook: