Nijmegen wil geen nieuwe plek zoeken voor 'asowoningen'

NIJMEGEN - Wethouder Bert Frings is niet van plan om op zoek te gaan naar een alternatieve plek voor de acht 'skaeve huse' die hij in Nijmegen-Noord wil plaatsen. Dat zei hij woensdagavond tegen de gemeenteraad.

Skaeve huse (een Deens idee) zijn woningen voor mensen die zware overlast veroorzaken. Diverse raadsleden verwijten het college slechte communicatie over de acht geplande skaeve huse in Nijmegen-Noord. De bewoners beklaagden zich erover dat zij het besluit op 5 april zonder enig overleg vooraf te horen kregen. Ook sommige raadsleden vinden dat de communicatie vanuit de gemeente niet goed verlopen is.

'Natuurlijk zijn mensen overvallen'

Wethouder Frings benadrukte dat dezelfde procedure is gehanteerd als bij soortgelijke besluiten zoals bij de noodopvang in Heumensoord en de skaeve huse in Dukenburg (die er na bezwaar bij de Raad van State niet gekomen zijn). Frings begrijpt de gevoelens bij de bewoners. 'Natuurlijk zijn mensen overvallen als dit wordt meegedeeld.' Maar volgens de wethouder heeft het geen zin om vooraf overleg met bewoners te voeren, omdat daardoor veel vaker onrust wordt gecreëerd.

Voor de communicatie met buurgemeente Lingewaard geldt volgens Frings hetzelfde. Als je een buurgemeente vooraf inlicht over de voorgenomen locatie wil men daar meebeslissen over die locatie en 'daar gaan zij nu eenmaal niet over'.

Na besluit draagvlak creëren

Volgens de wethouder is de periode na het genomen besluit de tijd waarin je draagvlak moet creëren bij de bewoners. Hij wees erop dat er in Dukenburg waar het protest veel heviger was, uiteindelijk goed overleg was met de bewoners over de mogelijke inrichting van de skaeve huse.

