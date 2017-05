Verwarde man rent huis binnen en verschanst zich op dak

NUNSPEET - Een arrestatieteam heeft woensdagavond in Nunspeet met hulp van de brandweer een verwarde man van een dak gehaald. Dat meldt de politie.

De man was rond 18.00 uur een woning aan de Bachlaan binnengerend en vervolgens op het dak geklommen. De politie zette na de melding de omgeving af met lint.

Uiteindelijk is de man met een hoogwerker van het dak gehaald. Hij is aangehouden voor bedreiging en vernieling. De buurt was massaal uitgelopen voor de politieactie.