Tennisster Hogenkamp uit Doetinchem moet na 14 winstpartijen weer eens buigen

DOETINCHEM - Tennister Richel Hogenkamp voelde zich tijdens haar verloren partij tegen Elise Mertens op Roland Garros even niet lekker. Maar het was niet de reden voor de uitschakeling. 'Ik was gewoon niet goed genoeg.'

De 25-jarige Doetinchemse stuntte in de eerste ronde van Roland Garros door de voormalig nummer 1 van de wereld Jelena Jankovic uit het toernooi te werken. Vervolgens stuitte ze op de Belgische Elise Mertens maar die bleek in twee sets (6-3, 6-4) te sterk.

Close games

'Ik ben enorm teleurgesteld', reageert Hogenkamp vanuit Parijs. 'Een gemiste kans want er lagen zeker mogelijkheden als ik wat beter had gespeeld. Het waren veel close games en veel lange rally's. Ik heb hard gewerkt, maar mijn spel was vandaag niet goed genoeg.'

Duizelig en slapjes

'In de tweede set kom ik 3-0 voor, maar toonde ik te weinig initiatief. Zij verdedigde met veel hoge ballen. Daardoor werden de rally's lang en was het ook pittig', analyseert Hogenkamp de wedstrijd. Na de eerste set was er even overleg met haar fysiotherapeut en kreeg ze medicatie toegediend. De nuchtere Achterhoekse leek zich even niet lekker te voelen. 'Dat klopt, ik had wat last van mijn maag en voelde me duizelig en slapjes. Maar het heeft geen grote rol gespeeld hoor. Daar heeft het zeker niet aan gelegen.'

Geweldige reeks

Toch kan Hogenkamp op een fantastische reeks overwinningen terugkijken. Zo won ze onder meer toernooien in Tunis en Zuid-Frankrijk. En doorliep ze met glans de kwalificaties in Parijs. 'Ik heb nu 14 partijen op rij gewonnen', zegt ze trots en met een glimlach. 'Ik heb inderdaad een wildcard gekregen voor Rosmalen over anderhalve week. Met zo'n reeks die nu is neergezet ben ik natuurlijk heel blij'

Top 100

In maart, vlak voor haar toernooi in Saint Gaudens, stond Hogenkamp nog op plaats 157. Met grote passen denderde ze de afgelopen weken vervolgens richting de top 100, al jaren haar grote doel. 'Virtueel sta ik nu 95e, maar een aantal meiden zit hier nog in het toernooi dus het is nog even afwachten. Ik denk dat ik straks inderdaad wel een goede kans maak.'

Zieke moeder

Haar spectaculaire opmars valt in een periode nadat ze weer hersteld was van een polsblessure. Maar ook op een moment dat haar moeder ineens ernstig ziek werd. Bij haar werd botkanker geconstateerd. Daarna ging Richel, nadat ze logischerwijs eerst een pauze inlaste, alleen maar winnen. 'Ja, dat is wel apart. Het is denk ik ook een soort afleiding voor me', besluit de Doetinchemse. Haar moeder was overigens ook aanwezig in Parijs en zag haar dochter deze week dus een geweldige prestatie leveren tegen de voormalig nummer één van de wereld.