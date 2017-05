Nieuwe klap voor Achilles: geen geld voor salarissen

GROESBEEK - Er blijft Achilles'29 voorlopig niets bespaard. De club uit Groesbeek degradeerde enkele weken geleden naar de tweede divisie en kreeg ook een boete van de KNVB omdat bepaalde cijfers te laat waren ingeleverd. Nu is bekend geworden dat de salarissen over april niet uitbetaald kunnen worden.

'Het is heel vervelend', vertelt voorzitter Harrie Derks. 'Dit probleem heeft direct te maken met de boete van 72.000 euro die door de KNVB geïncasseerd is. Normaal krijgen we de tv-gelden via de rekening van de KNVB uitgekeerd. Via die weg hebben ze de bedragen verrekend. Daardoor hebben we even een probleem met onze liquiditeit.'

De Groesbekers zijn nu met man en macht bezig om een oplossing te vinden voor het probleem. Derks hoopt binnen een week alles geregeld te hebben. 'En als het morgen lukt, dan graag morgen al. We gaan in ieder geval zondag nog een keer met de KNVB om tafel.' Derks benadrukt dat er de komende maanden geen problemen zijn met het salaris.

Reactie KNVB

Een woordvoerder van de KNVB geeft aan niet op individuele clubs of geldbedragen in te gaan. Volgens haar kan het echter niet zo zijn 'dat een opgelegde boete ervoor zorgt dat een club de salarissen niet kan betalen'.

Boete

Achilles'29 kreeg begin maart de boete van de KNVB, omdat de jaarcijfers te laat zouden zijn ingediend. De Groesbekers bestreden dit en tekenden beroep aan. Maar de boete bleef uiteindelijk gehandhaafd.

Ook kreeg Achilles drie punten in mindering omdat de club niet voldeed aan de financiële doelstelling. Daardoor degradeerde de ploeg officieel één wedstrijd voor het einde van de competitie.

