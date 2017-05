Ontsnapte wurgslang na drie dagen terecht

DUIVEN - De boa constrictor die afgelopen weekeinde uit een woning in Duiven ontsnapte, is terecht. Dat meldt de plaatselijke politie woensdagavond.

De anderhalve meter lange wurgslang verdween in de nacht van zaterdag op zondag uit een huis aan de Vethstraat. Hoewel de boa constrictor niet gevaarlijk is voor mensen, zat de schrik er volgens de politie goed in bij velen.

Verslaggever Sonja Booms sprak mensen uit de buurt:

De slang is uiteindelijk gevonden in de woning van de eigenaar. 'Hij heeft beloofd hem veilig binnenshuis te houden', aldus de politie.

