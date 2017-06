Kijk mee met Alpe d'HuZes

ARNHEM - Duizenden mensen beklimmen donderdag de Franse berg Alpe d'Huez om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Onder hen zijn ruim 500 Gelderlanders. Allemaal hebben ze hun eigen redenen om mee te doen aan het evenement Alpe d'HuZes.

Omroep Gelderland zendt het evenement live uit. Een van de deelnemers is René Esbeukman, die de berg zes keer op de fiets wil bedwingen. Voor elke tocht omhoog heeft hij een persoon in gedachten. De eerste is voor zijn moeder, vertelt hij als hij net boven komt. 'De eerste is voor mijn moeder. Die heeft vorig jaar kanker gekregen, maar ze is er nog.' En zijn moeder, mevrouw Esbeukman, is zelfs in Frankrijk aanwezig. 'Het is heel bijzonder om erbij te kunnen zijn na alles wat er gebeurd is. Mijn dochter en mijn zus lopen ook vandaag', vertelt ze op Radio Gelderland. 'Ik ben heel dankbaar en ik hoop hier volgend jaar weer te zijn', aldus een geëmotioneerde Esbeukman.

Het evenement wordt dit jaar voor de twaalfde keer gehouden. Woensdag gingen er al enkele deelnemers de berg op. Vorig jaar haalden de deelnemers in totaal ruim 10,7 miljoen euro op voor het goede doel.

Tot nu toe zijn daarmee 136 onderzoeken gefinancierd. Bijvoorbeeld een digitale keuzehulp voor borst- en tepelconstructie na borstoperaties, een studie naar behandeling op maat met behulp van moleculaire beeldvormende technieken en de ontwikkeling van sneldiagnose die nu wordt toegepast in vier universitair medische centra.

