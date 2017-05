Eibergse Silke (11) schrijft protestlied tegen pesten

EIBERGEN - De 11-jarige Silke Stellinga uit Eibergen schreef een protestlied tegen pesten. De videoclip van het liedje wordt inmiddels ook gedeeld op social media.

De videoclip is opgenomen op het schoolplein van Silke. Niet dat ze daar gepest wordt, maar toch wil ze tegen alle pesters zeggen dat ze verkeerd bezig zijn. 'Pesten is stom en de pester heeft alleen zichzelf ermee, want die heeft het minste zelfvertrouwen', zegt Silke zelfbewust.

Silke kreeg bij het schrijven en opnemen hulp van haar stiefvader Nick Kamp. Hij heeft een paar kleine aanpassingen gedaan aan de tekst. '90, misschien wel 99 procent is door Silke geschreven', zegt Kamp. Daarna moest er ook een videoclip komen.

Weinig verwachtingen

De Eibergse scholier had weinig verwachtingen van het nummer. Ze wilde vooral graag iets opnemen met haar stiefvader. Maar de clip werd op YouTube ook gedeeld door enkele stichtingen die tegen pesten strijden en daarna liep het aantal views snel op.

'Dit had ik nooit verwacht' zegt Silke daarover.