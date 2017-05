Richèl Hogenkamp strandt op Roland Garros

DOETINCHEM - De Doetinchemse tennisster Richèl Hogenkamp is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi op Roland Garros.

Hogenkamp verloor met 3-6, 4-6 van de Belgische Elise Mertens. In de tweede set nam ze een 3-0 voorsprong, maar dat bleek niet genoeg voor de setwinst.

Het was de eerste keer dat Hogenkamp meedeed aan het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs. In de eerste ronde won ze nog van de voormalige nummer 1 van de wereld Jelena Jankovic.

