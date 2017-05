Bijna 1700 handtekeningen tegen schimmel in schoolpand

ZEVENAAR - Twee scholen in Zevenaar bieden woensdagavond een petitie met 1698 handtekeningen van kinderen, ouders en werknemers aan. Dat gebeurt vlak voor de gemeenteraadsvergadering waarin wordt gesproken over nieuwbouw en renovatie van de schoolgebouwen.

De directies en medezeggenschapsraden van Het Kofschip en de Lindenhage pleiten ervoor dat de gemeente met een bedrag van minimaal 5.750.000 euro over de brug komt voor de nieuwbouw en renovatie van de scholen aan de Platanenlaan.

Het huidige onderkomen van de scholen bestaat voor een deel uit noodgebouwen die in erbarmelijke staat verkeren. Plafonds lekken en er zit schimmel onder het dak. 'Die gebouwen zijn er neergezet voor een periode van 5 tot 10 jaar jaar. Maar dat is inmiddels al zo'n 30 jaar geleden', laat schoolbestuurder Pien Franken weten.

Mediation

Het is inmiddels een al jaren slepende kwestie geworden. Nadat de scholen bij een bezwaarprocedure in het gelijk waren gesteld, kwam er zelfs een mediation-traject tussen de schoolbesturen en wethouder Tienk van der Werf (D66) aan te pas.

Een van de twistpunten is de bijdrage die de scholen zelf moeten leveren. De scholen zijn bereid 250.000 euro bij te dragen. 'Dat betalen we uit het onderhoudsbudget', vertelt Franken. 'Meer kunnen we ook niet betalen, want dat mogen we niet eens op basis van wetgeving. Scholen mogen niet investeren in stenen.'

