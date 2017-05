Getuige autobrand gezocht: man met hond

HUISSEN - De politie in Huissen is op zoek naar een getuige van een autobrand. Die vond vrijdagnacht plaats op de Citadel.

Uit buurtonderzoek is gebleken dat een man bij een buurtbewoner heeft aangebeld. Volgens de politie in Huissen op Facebook is de man ongeveer 30 jaar oud, heeft hij donker en kort haar en een fors postuur. De man liet zijn hond uit.

De politie adviseert de hondenbaas of mensen die weten wie de getuige is, de politie in Elst te bellen op 0900-8844.

De autobrand aan de Citadel in Huissen begon vrijdag even voor middernacht. Een buurtbewoner ging het vuur te lijf met een brandblusser tot de brandweer kwam.

