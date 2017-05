Studenten protesteren met bier tegen betutteling universiteit

NIJMEGEN - Studenten aan de Nijmeegse Radboud Universiteit hebben woensdagmiddag geprotesteerd tegen de beperkende regeltjes op de campus. Door daar gratis bier uit te delen probeerden ze een signaal af te geven.

De actie duurde ongeveer twintig minuten. Toen kwam de beveiliging ter plaatse en moesten de studenten stoppen.

Volgens campagneleider Jori Faber zijn er een stuk of 50 biertjes getapt:

Faber geeft een paar voorbeelden van wat niet mag op de universiteit. 'Het is niet mogelijk om op maandag een kroketje te halen. In de supermarkt mag je geen flesje wijn kopen. Voor 16.00 uur mag je geen biertje drinken. Dat soort dingen vinden wij raar en willen we nu aanpassen.'

