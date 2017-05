Korte broek op het werk? Doe het niet!

NIJMEGEN - Het is al dagen heerlijk weer in Gelderland en dat zie je ook terug in het straatbeeld: mannen lopen rond in een korte broek, gecombineerd met een shirtje en sneakers en vrouwen in jurkjes en teenslippers. Maar is deze kleding ook geschikt voor het werk? Walter Fauser, specialist in persoonlijke presentatie en profilering, geeft een aantal stijltips...

'Ik zie vaak korte broeken op kantoor, daar ben ik geen voorstander van. Ook de teenslippers komen uit de kast. Ik zeg niet doen, doe gewoon dichte schoenen aan', adviseert de eigenaar van het Nijmeegse training- en adviesbureau Onder De Indruk. N1 sprak met de modekenner: Geen diep decolleté Vrouwen mogen volgens hem best een rok dragen op het werk. 'Ondanks het warme weer dragen zakelijke vrouwen er vaak een panty onder, maar daarover kan je van mening verschillen.' Wat volgens Fauser ook niet kan, is een diep decolleté en zomerse bloesjes die doorschijnen. 'Dat is zakelijk niet de juiste outfit', benadrukt hij. Buiten kledingregels heeft de modekenner nog een aantal tips: 'Ik vind het vervelend als ik op straat iemand tegenkom die een donkere zonnebril op heeft of een spiegelbril. Doe die dan even af, want dat is prettiger voor het contact. Ook gaan veel mensen met dit weer transpireren. Neem naar je werk een reserveblouse mee. Niks is gênanter dan dat je het niet in de gaten hebt en dat mensen daar dan op gaan letten', besluit Fauser.

