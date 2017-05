Banken willen samenwerken na plofkraken

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - ABN Amro, ING en Rabobank gaan kijken of ze afspraken kunnen maken over een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten. Ze willen hiermee voorkomen dat er zwarte vlekken ontstaan op de kaart doordat geldautomaten steeds vaker worden weggehaald vanwege het risico op een plofkraak. Ook in Gelderland hebben banken voorzorgsmaatregelen genomen.

Door samen te werken, moet het volgens de drie banken mogelijk zijn om met minder automaten evenveel mensen te bedienen. Ze kijken ook of er één standaardmodel geldautomaat kan komen. Hier moeten mensen - ongeacht bij welke bank ze zitten - het maximale bedrag kunnen pinnen of storten. Dat moet ook schelen in de veiligheid. Voorlopig verandert er volgens ABN Amro, ING en Rabobank nog niks. Doel is om in het najaar afspraken te maken. Plofkraken De afgelopen maanden zijn er meerdere plofkraken geweest op pinautomaten in Gelderland. Zo was het in de gemeente Oude IJsselstreek twee keer in korte tijd raak. En ook in Doetinchem was in april een pinautomaat van de Rabobank het doelwit van plofkrakers. Maatregelen Hierop nam de Rabobank in Gelderland al eerder verschillende maatregelen om geldautomaten te beveiligen. Zo zijn de buitenpinautomaten van Rabobank Graafschap nog maar van 07.00 tot 22.00 uur open. Ook in onder andere het Rijk van Nijmegen, Zevenaar en Velp zijn pinautomaten uit voorzorg gesloten in de nachtelijke uren. Zie ook: Gendringen krijgt pinautomaat weer terug

